Mensen die hun boterham graag rijkelijk beleggen met een laag Nutella moeten het misschien iets verder gaan zoeken voor hun favoriete beleg. Veel supermarkten in Nederland hebben namelijk tijdelijk lege schappen.

Alleen in de Albert Heijn of Jumbo zijn nog wel Nutella-potten te vinden.

Lege schappen bij 1600 supermarkten

Supermarkten die aangesloten zijn bij de inkooporganisatie Superunie hebben geen Nutella in de schappen leggen. En dat zijn er nogal veel, namelijk Deen, Plus, Boni, Jan Linders, Boon, Spar, Poeisz, Hoogvliet, Coop, Vomar, Sligro, Nettorama, Dirk, DekaMarkt en Picnic. In totaal gaat het om maar liefst 1600 winkels in Nederland.

Tijdelijk niet leverbaar

Superunie, die de Nutella inkoopt voor al deze winkels, heeft waarschijnlijk een conflict met de Nutellaleverancier over de prijs. Picnic erkent dit probleem: “Nutella is inderdaad tijdelijk niet leverbaar, als het goed is, komt hier op korte termijn verandering in,” belooft een woordvoerder. Wie Nutella in z’n virtuele boodschappenmandje doet, krijgt de melding ‘tijdelijk niet leverbaar.’

Veel onduidelijkheid

Het is nog onbekend hoe lang het probleem zal aanhouden. Zowel Ferrero Rocher als de Superunie houden hun kaken stijf op elkaar. “Superunie kan geen uitlatingen doet over onderhandelingen met leveranciers,” zo meldt de secretaresse namens de directie.

Bron: AD. Beeld: iStock