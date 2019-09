Waarom het slim is om je hond (of kat) sperziebonen te geven

Meer dan de helft van de honden in Nederland is te dik. Dit komt deels doordat we ze te veel verwennen. Gelukkig bestaat er ook een gezonde traktatie voor je trouwe hond.

Honden zijn namelijk dol op sperziebonen. En laten sperziebonen nu hartstikke gezond en vullend zijn.

Advertentie

Gezonde traktatie

Sperziebonen zijn niet alleen veilig voedsel voor honden, de meeste dierenartsen bevelen ze ook aan als gezonde traktatie of om de maaltijd van een hond of kat aan te vullen als ze wat mogen afvallen. En wat heel fijn is: de meeste honden zijn er dol op. Ook te dikke katten zou je sperziebonen kunnen geven.