Waarom het heel slim is om voor het sporten rozijnen te eten

Gedroogd fruit wordt over het algemeen beschouwd als een suikerbom, terwijl rozijnen juist heel goed voor je zijn. Vooral net voor het sporten is het een verantwoorde keuze.

Rozijnen zijn lekker zoet en zitten boordevol voedingstoffen. Daarom is het heel slim om ze in je ontbijt te doen, zodat je lichaam meteen in de ochtend een boost krijgt. Maar ook vlak voor het sporten wordt aangeraden.

Advertentie

Gedroogd fruit

Een rozijn is een gedroogde druif. Ze worden hiervoor in de zon gelegd en doordat het vochtgehalte van de druif tijdens het droogproces daalt, krimpt de druif en krijgt het een donkerdere kleur. Omdat een groot gedeelte van het vocht uit de druif is verdwenen, zijn rozijnen zoeter dan druiven.