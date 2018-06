Naturel, paprika of bolognese: in déze smaak chips zitten de meeste calorieën

Als je zin hebt in een zoutje op de bank dan is een zak chips natuurlijk zó opengetrokken. Maar wil je toch wat op je lijn letten, dan kun je beter rekening houden met welke smaak chips je eet.

Want niet in elke zak chips zitten hetzelfde aantal calorieën, zo blijkt.

Ah toe, nog een klein beetje

Zo verschilt het dus per smaak die je kiest. Twijfel je altijd tussen paprika, naturel of bolognese? Kies vanaf nu lekker voor paprika: daar zitten de minste calorieën in. In een zak van 100 gram zitten in een zak paprikachips 531 calorieën. Een zak naturel van 100 gram is goed voor 541 calorieën. Helaas voor alle liefhebbers: in een zak bolognese van 100 gram zitten de meeste calorieën. Die zak telt maar liefst 544 calorieën: toch wel 13 calorieën meer dus dan haar paprika-zusje.

Kijk je naar vetten, dan is juist de naturel-variant weer niet zo goed. In zakken van 100 gram zitten er 34 gram vetten in de smaak naturel, 33,1 gram vetten bij de smaak bolognese en ‘maar’ 32 gram vetten vind je bij de paprikasmaak. Nou ja, hoe dan ook: het scheelt ook weer niet gek veel. Dus kies vooral je favoriete smaak en geniet ervan.

Bron: Calorie Lijst. Beeld: iStock