Deze bijzondere smaakcombinatie is nóg lekkerder dan karamel-zeezout

Ben jij gek op chocolade met karamel-zeezout? Dan hebben we nog een andere bijzondere smaakcombinatie voor je. Hij is spannend en gevaarlijk lekker.

Eerlijk is eerlijk: waar gaat chocolade níet lekker mee samen? Noten, karamel-zeezout, marshmallows… En er zijn zelfs mensen die gek zijn op chocolade met bacon. Ook eens het proberen waard?

Smaakcombinatie

Maar in de wereld der snacks is er nu een nieuwe smaakcombinatie en die is nogal interessant. Chocolade zou namelijk lekker wat pit krijgen als je het combineert met peper! En dat met name cayennepeper. Je kunt chocoladerepen kopen met deze peperkorrels erin. Maar ook kun je bij het bakken van een chocoladecake even wat peper aan je beslag toevoegen.