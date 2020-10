Mjam! Deze ‘smashburger’ is een regelrechte hit op Instagram

Als je dol bent op hamburgers, heb je vast al weleens gehoord van smashburgers. Maar wat is dit eigenlijk voor hamburger? En waarom is het zo’n grote hit op Instagram?

De smashburger is eigenlijk gewoon een hoopje los gehakt dat op een hete bakplaat wordt platgedrukt tot dunne burger. Zo ontstaat er een heerlijk knapperige korst. Op zich is deze burger niks nieuws, maar toch is het sinds kort pas echt een hit.

Advertentie

Gewone burger

Er is uiteraard een reden waarom de smashburger zo populair aan het worden is en dat heeft allemaal met de smaak te maken. Bij het bereiden van een klassieke, dikke burger op de grill reageren de natuurlijke suikers en eiwitten van het vlees op elkaar door de hitte. Tijdens het bakken worden de voedingsmiddelen bruin en dit wordt ook wel de mailliardreactie genoemd. Dit zorgt voor extra veel smaak. Maar hoe hoger de temperatuur, hoe groter de kans dat je al het vocht in de burger verliest en dat gaat juist weer ten koste van de smaak.