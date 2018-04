Waarom je beter niet een smoothie als ontbijt kunt nemen

Als je bezig bent met afvallen, is het belangrijk goed en gezond te ontbijten. Een smoothie lijkt dan het ideale ontbijt, maar dit blijkt vies tegen te vallen.

Zo gezond is een smoothie namelijk helemaal niet per se.

Vitamines

Je gaat er vanuit dat als je ’s ochtends met een smoothie ontbijt, je je dagelijkse hoeveelheid vitamines al binnen hebt. Maar dit is niet het geval. Per dag heb je 250 gram groente en twee stuks fruit nodig. Maar dit wordt nog meer als je het fruit en de groenten gaat pureren. De structuur van fruit en groenten gaat kapot door het pureren, waardoor er vitamines verloren gaan.



Vezels

Bovendien raak je minder snel vol van een smoothie. Je kunt in dat geval groenten of fruit beter in z’n geheel eten. Er gaan namelijk veel vezels verloren als je ze gaat pureren. En juist deze vezels geven je dat verzadigde gevoel.

Suikers

Wil je toch graag een smoothie drinken als ontbijt, doe er dan een schepje plantaardig eiwitpoeder in. Dit zorgt ervoor dat je langer vol zit en is makkelijk te verteren. Ook kun je beter wat meer groenten pakken dan fruit, aangezien in fruit veel natuurlijke suikers zitten.

Maar een verse smoothie blijft natuurlijk altijd beter dan die kant-en-klare uit de supermarkt. Deze smoothies bevatten namelijk meer suiker dan je denkt.

Weet je nu niet meer waar je mee kan ontbijten? BEKIJK DAN DEZE VIDEO: Afvallen? Dit is het perfecte ontbijt volgens onze voedingsdeskundige Wendy van Walrabenstein.

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Cosmopolitan UK & Diabetesfonds. Beeld: iStock