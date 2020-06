Maak je smoothie volgens déze regel en je zit veel langer vol

Een groene smoothie is een gezonde én lekkere start van de dag. Ook wij zijn er dol op, tótdat onze maag ruim voor lunchtijd alweer begint te rommelen. Herkenbaar? Dan is ook jouw smoothie waarschijnlijk niet vullend genoeg. Met déze slimme regel maak je voortaan een heerlijke smoothie én blijf je langer verzadigd.

Het zit hem in de juiste combinatie van ingrediënten.

Een smoothie is een hartstikke slimme en lekkere manier om aan het begin van de dag al een flinke portie groente binnen te krijgen. En nee, daar proef je door het fruit dus niks van. Maar hoe zorg je er nou voor dat je maag niet na een uur alweer begint te rammelen?

Juiste combi

Diëtiste Jen Laurence vertelt aan gezondheidswebsite Well and Good dat je dit kunt voorkomen door de smoothie ook écht als maaltijd te zien. “Als ik mensen vraag hoe ze hun smoothies maken, zeggen ze vaak dat ze er een hele banaan, een kopje bessen en een appel in doen. Dat is dus juist níet de goede combinatie”, zegt Laurence. “Andere ontbijtjes bestaan ook niet alleen uit fruit; fruit is vaak een toevoeging aan een bordje havermout of yoghurt bijvoorbeeld”, vertelt ze.

Zó maak je een smoothie vullend

Om niet direct weer trek te krijgen, is het belangrijk een combinatie te maken van complexe koolhydraten (havermout, quinoa of muesli bijvoorbeeld), 10 tot 20 gram proteïne (Griekse yoghurt, proteïnepoeder of chiazaadjes bijvoorbeeld), vezels (spinazie, komkommer en fruit) en tot slot: gezonde vetten (een lepel pindakaas, of een halve avocado bijvoorbeeld). Wanneer je deze basisregel aanhoudt, zul je veel langer een verzadigd gevoel hebben. Én ben je verzekerd van een goddelijke smoothie. Win-win, dus!

