Goed nieuws: je kunt deze zomer genieten van heerlijke Solero-cocktails

De komende week kunnen we weer genieten van heerlijke zomerse temperaturen, en dan mag een lekker ijsje natuurlijk niet ontbreken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een verkoelend Solero-ijsje mét een scheutje alcohol?

Ja je hoort het goed: je favoriete ijsje is nu ook verkrijgbaar in de vorm van een Slush Puppie, en het recept klinkt veelbelovend!

Perfecte mix

Het brein achter dit drankje is de Driftwoord Bar in Glasgow. Eén van de barmannen daar heeft een alcoholisch drankje bedacht dat gemaakt is van vodka, passievrucht, de puree van de vrucht én ijs. Het drankje is razend populair en zou exact hetzelfde smaken als een Solero-ijsje.

Zelf aan de slag

Het drankje is vooralsnog alleen in Schotland te koop, maar dat betekent niet dat je een lange reis hoeft te maken. Nu je de ingrediënten weet, kun je er zelf lekker op los experimenteren!

Een bericht gedeeld door GOOISCH (@gooisch) op 29 Mei 2018 om 7:58 (PDT)

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bron: Pretty52.com. Beeld: Instagram