Dat wordt smullen: de 7 lekkerste brownies van Pinterest

De geur van versgebakken brownie, wie houdt er niet van? Het water loopt alleen al in onze mond als we eraan denken. Maar er zijn nog heel veel varianten op de ‘basic-brownie’. We zetten de lekkerste en gezondste voor je op een rijtje.

Dit heb je nodig:

De airfryer is tegenwoordig echt niet alleen voor frietjes, snacks en bittergarnituur. Ook je brownie kun je erin bakken. En met deze variant ben je ook nog eens gezonder bezig. Ze zijn namelijk gemaakt met minder suiker én met Griekse yoghurt. Mix de 4 eieren, yoghurt en zonnebloemolie luchtig. Voeg dan de rest toe: bloem, cacao, suiker en een snufje zout.

Spatel dit door het beslag. Als je het lekker vindt kun je er nog chocoladestukjes aan toevoegen. En nu komt het: bak je brownie 20-25 minuten af in de Airfryer op 170 graden. Mocht je die niet hebben kun je er natuurlijk ook voor kiezen om ‘ouderwets’ in de oven te bakken. Dan is je brownie klaar na 35-40 minuten op 175 graden.

2. Brownie met oreo en fudge – Annabella’s foodblog

Dit heb je nodig:

300 gram ongezouten roomboter

400 gram witte bastard suiker

150 gram cacao poeder

150 gram bloem

6 eieren

1 zakje vanille suiker

1 rol oreo koekjes

Brownie, oreo en fudge. Los zijn deze zoetigheden al heerlijk, laat staan als ze gecombineerd worden. En ze zijn ook nog eens makkelijk te maken. Verwarm alvast de oven voor op 160 graden.

Pak een steelpannetje, zet hem op laag vuur en voeg de roomboter toe. Als het gesmolten is kunnen ook de witte bastardsuiker en de cacaopoeder erbij. Blijf goed roeren tot het dik is.

Doe het mengsel met de bloem en vanillesuiker in een beslagkom en mix alles door elkaar. Als laatste spatel je de eieren er doorheen. Maar je zult vast denken: waar blijven de oreokoekjes? Die komen als allerlaatste. Doe de helft van het beslag in de vorm, dek het af met oreokoekjes, weer een beetje beslag eroverheen en als laatste weer de koekjes. Zet het 35-40 minuutjes in de oven en je kunt genieten van deze heerlijke zoete variant! Eetsmakelijk!

3. Cheesecake brownies – 15 gram

Dit heb je nodig:

180 g chocolade

2 eieren

65 g bloem

1½ el cacaopoeder

130 g suiker

125 g boter

Voor de topping:

250 g roomkaas

1 ei

50 g suiker

Waarom zou je niet gewoon twee heerlijke baksel met elkaar combineren? Dat kan bij deze ‘cheesecake-brownie-variant’. Dit baksel zet je ook nog eens snel op tafel. Verwarm allereerst de oven weer voor op 180 graden. Smelt de boter samen met de chocolade in een pannetje.

Pak een beslagkom en meng de bloem, cacao en de suiker met elkaar. Voeg nu de gesmolten chocolade en de eieren toe en meng het tot een glad beslag. Doe de helft van het mengsel in een ingevette bakvorm. Nu hebben we de brownie klaar, dus het is tijd voor de cheesecake. Meng hiervoor de roomkaas, met het ei en de suiker. Giet dit in de bakvorm samen met de andere helft van het brownie-beslag. Ga er nu doorheen met satéprikkers om zo’n mooie vorm te krijgen. Na 30 minuutjes is deze brownie al klaar. Dat wordt smullen!

4. Brownie met pindakaas – Allerhande

Dit heb je nodig:

Je ziet de combinatie van chocola en noten ontzettend vaak. Het is ook gewoon ontzettend lekker bij elkaar. In dit recept komen deze heerlijke smaken samen. Verwarm je oven voor op 180 graden. Hak de chocolade in grove stukken en smelt het samen met de boter au bain-marie. Klop de eieren met de suiker tot er een dik, wit en luchtig beslag ontstaat. Nu kun je de gesmolten chocolade, het zout, de bloem en cacao erdoor spatelen.

Schep het beslag in de bakvorm en voeg de pindakaas toe. Ga, net als in het vorige recept, met satéprikkers door het mengsel heen voor de mooie vorm. Tip: voeg pinda’s toe als topping voor een extra bite. Na 35 minuutjes ruikt het vast ontzettend lekker in de keuken.

5. Brownies met zwarte bonen – Kokerellen

Dit heb je nodig:

1 blik zwarte bonen 400 gram

10 grote verse dadels

60 gram cacao

2 eieren

150 gram appelmoes (ongezoet is nóg wat gezonder)

(ongezoet is nóg wat gezonder) 100 gram pure chocolade ( grof gehakt)

( 1/2 theelepel bakpoeder

Dat klinkt misschien als een gekke combinatie. Maar deze brownie is gezond én lekker. Zodat we net wat vaker kunnen bakken en we ons geen zorgen hoeven te maken over die extra kilo’s. Verwarm je oven voor op 180 graden. Doe alle ingrediënten (behalve de pure chocolade) in de blender tot het een glad mengsel wordt. Wanneer je geen blender hebt kun je natuurlijk ook een ander keukengerei gebruiken zoals een staafmixer.

Meng dan 3/4e van de chocola door de rest van de ingrediënten. Giet het deeg in een bakblik (wel even handig om er een bakpapiertje in te doen natuurlijk). Verdeel als laatste de rest van de chocola over het geheel. En dan…bakken maar! Na 30 minuutjes is deze brownie ready om lekker op te eten.

6. Brownies met framboos – Allerhande

Dit heb je nodig:

Alleen van dit plaatje liep het water ons al in de mond. De heerlijk zoete, roze vrucht in combinatie met brownie. Dat móet wel lekker zijn. Zet dit keer de oven aan op 170 graden. Pak een ovenschaal en vet deze in met boter en bekleed het met bakpapier. Smelt de boter in de pan, haal hem van het vuur en voeg de pure chocolade toe (dat wordt altijd zo’n heerlijk mengsel, waar je het liefst al even met je vinger doorheen wilt gaan).

Snijdt het vanillestokje open en haal het merg eruit. Doe dit samen met de eieren in een beslagkom en mix dit samen met delen van de suiker door elkaar. Roer de gesmolten chocolade door het mengsel en schep als laatste het gezeefde meel door het geheel heen. Breek de witte chocolade in stukjes en meng de helft samen met de frambozen door het beslag. Doe alles in de ovenschaal en verdeel de laatste witte chocolade en frambozen als topping over de bovenkant. Bak de brownie in 30 minuutjes gaar. Wacht dan nog even met eten want hij moet 2 uur afkoelen. Maar dat is niet erg: het is tenslotte al een feestje om naar te kijken!

7. Redvelvet brownies – Brenda kookt

175 gram witte chocolade

200 gram roomboter

4 eieren

250 gram kristalsuiker

1 zakje vanillesuiker

snuf zout

125 gram zelfrijzend bakmeel

rode kleurstof zie tips

25 gram cacaopoeder

200 gram roomkaas

5 eetlepels poedersuiker

1 theelepel vanille

Extra benodigd: brownievorm van 21×21 cm

Als afsluiter nog deze redvelvet-brownie. Ook erg lekker én natuurlijk eens wat anders dan de standaard bruine chocoladekleur die we gewend zijn van de brownie. Zet je oven aan op 180 graden en bekleed de brownievorm met bakpapier. Net als bij de andere recepten smelt je ook hier de chocolade met de roomboter samen in een pannetje. Klopt de eieren, met de suiker en het zout. Het moet uiteindelijk gaan schuimen, dan weet je dat het goed is. Roer het chocolademengsel erdoorheen. Om het prachtige rode kleurtje te krijgen voeg je een beetje rode kleurstof toe aan het beslag. Als laatste spatel je het zelfrijzend bakmeel en de cacaopoeder door het mengsel. Bak de brownie in 40 minuutjes gaar en laat ook deze 2 uur afkoelen. Maar…we zijn nog niet klaar. Meng de roomkaas met de poedersuiker en vanillie. Smeer dit over de bovenkant als topping. Dat wordt vast en zeker heerlijk, geniet ervan!

