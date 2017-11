Slecht nieuws voor iedereen die snel eet: het is écht ongezond

Als je trek hebt: vlug je bordje leegeten is niet zo’n handig plan.

Want als je je eten gauw opeet is dat best ongezond voor je, zo blijkt uit recent onderzoek.

Duurt even

Waarom? Je hebt sneller weer honger na het eten en dus eet je dan op een dag meer dan dat je eigenlijk nodig hebt. Als je je eten binnen 5 minuten naar binnen werkt dan is de kans groter dat je overgewicht hebt of krijgt en is de kans op diabetes en een hoge bloeddruk hoger.

Lekker kauwen

Dit komt doordat als je heel vlug eet, je hersenen wat later een signaal doorkrijgen dat je vol begint te raken. Dit gebeurt namelijk pas na 15 tot 20 minuten. Langer kauwen op elke hap zou juist beter voor je zijn. Zo heeft ander onderzoek bewezen dat als je 40 keer kauwt op elk hapje in je mond in plaats van 15 keer, je calorie-inname met 10 procent daalt.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock