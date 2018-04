De snelste salades voor wie geen zin heeft om te koken

Als het kwik richting de dertig graden loopt (vandaag belooft het de 28 aan te tikken), dan heeft natuurlijk niemand zin om in de keuken te staan. Of om überhaupt te eten. Maar met deze snelle recepten voor frisse salades krijg je tóch wat gezonds binnen.

En ze staan allemaal zó op tafel. In de tuin. Waar je dan in het zonnetje van kunt genieten. Broodje ernaast serveren, niet te moeilijk doen. Eet smakelijk!

Bloemkool

Je kunt je bijvoorbeeld wagen aan deze amandel bloemkoolsalade met dille. Alleen even snijden en in de oven, bereidingstijd: 25 minuten, waarvan je een kwartier een wijntje aan je aanrecht kunt drinken.

Italiaans

Of probeer een klassieker: een salade met tomaat en mozzarella. Echt alleen maar snijden, Italiaanse ciabatta met pesto ernaast, klaar ben je.

Rijst

Ok, deze zomerse rijstsalade met pecan en cranberries is van alle recepten het meeste werk, omdat je rijst moet koken, maar lékker dat ‘ie is. Redactiemanager Marleen zweert erbij, nadat ze ‘m in Engeland voor het eerst proefde.

Witlof

Deze witlofsalade is echt een kleurenfestijn op je bord, en hij staat ook nog binnen een kwartier à twintig minuten op tafel. Met mosterddressing, gorgonzola en appel.

Venkel

Een ultrasnelle salade van venkel, dadels en parmezaan, een unieke combinatie en heerlijk verfrissend. Drink er een glas knisperdroge witte wijn bij en je waant je op vakantie.

Courgette

Wist je dat courgettes rouw hartstikke lekker zijn? Leg voor deze salade plakjes courgette in een kom, voeg kaas, oregano en olijfolie toe en breng op smaak met zout en peper. Goed, wel even de olie in laten trekken, een half uurtje. Maar dan kun je uiteraard ook weer even in de zon gaan zitten.

Spinazie

Hysterisch gezond, deze spinaziesalade. Het simpele recept is voor twee personen, maar dat kan makkelijk verdubbeld worden mocht je meer monden te voeden hebben. Met avocado, mosterd en tuinkers. Als je zin hebt kun je nog een eitje (of twee, of vier…) koken, maar nodig is het niet.