Oeps, zo snel moet je je plastic snijplank echt weggooien

Wie gebruikt er nog meer al jaren dezelfde snijplank? Grote kans dat je het ding gebruikt tot-ie kapot is. Een snijplank moet je echter vrij snel vervangen…

Een plastic snijplank is onmisbaar in de keuken. Ze zijn goedkoop, mogen in de vaatwasser en nemen niet te veel ruimte in beslag. Je hoeft niet bang te zijn dat je krassen maakt tijdens het snijden én ze gaan lang mee. Of toch niet?

Diepe groeven

Het nadeel aan plastic snijplanken is dat het een broedplaats is voor bacteriën. Zeker als er diepe groeven in de plank zitten. Als je dit ziet, is de plank toe aan vervanging. De bacteriën zijn dan lastig weg te krijgen. Deze groeven verschijnen meestal nadat je ze een jaar lang gebruikt.