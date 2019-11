Déze snoepjes zijn volgens de tandarts het slechtst voor je tanden

Zoet, zoeter, het zoetst: zowel kinderen als volwassenen zijn dol op snoepjes. Toch kun je volgens de tandarts deze snoepjes beter overslaan.

Gelukkig is niet al het snoep is even slecht, dus we beginnen met het goede nieuws: chocolade behoort tot de categorie ‘minst slecht’, want dit snoepgoed doet het minst kwaad voor je tanden.

Donkere chocolade

Dit komt doordat chocolade vrij snel oplost, waardoor het minder schadelijk is voor het glazuur en de tanden. Je kunt het beste gaan voor donkere chocolade met veel cacao. Hier zit minder suiker en het bevat vaak bacteriebestrijdende bestanddelen die gaatjes tegengaan.

Zuigsnoepjes

Onder de categorie ‘niet zo slecht’ vallen jelly beans en marshmallows. Dit zijn ook wat zachtere snoepjes, die snel oplossen in je mond. Niet voor niets dus dat tot de slechtste categorie harde zuigsnoepjes behoren. Zuigen op een snoepje stelt je tanden langer bloot aan suikers. Hetzelfde geldt dus voor en toffee, karamel of andere snoepjes die tussen je kiezen blijven plakken.

Zure matten

Ook zure matten staan bovenaan de lijst. Volgens tandartsen zijn dit echt de grootste boosdoeners qua gaatjes, aangezien ze zowel zuur als plakkerig zijn. Het zuur kan het glazuur verzwakken of zelfs afbreken, waardoor je tanden vatbaarder worden voor gaatjes.

Bron: Elle Eten. Beeld: iStock