Ontdekt: de bekende snoepsleutels zíjn eigenlijk helemaal geen sleutels

Jarenlang eet je snoepjes op waarvan je toch wel zeker lijkt te weten: dit moet een sleutel voorstellen.

Met zoete smaakjes of in de dropvariant: de snoepsleutels kennen we allemaal.

Speentjes

Maar zelf die in een zakje Haribo zijn te vinden, zijn geen echte sleutels. Volgens de fabrikant heten het ‘Schnullers’, in het Duits. En dat betekent vertaald naar het Nederlands: een speen. Kortom: de sleuteltjes zijn eigenlijk spenen.

Ongeveer 40% van de Nederlanders snoept overigens elke dag, zo blijkt uit cijfers van het CBS. We zouden per jaar gemiddeld zo’n 34 kilo snoep eten per jaar. Drop is populairst: van al het verkochte snoep is maar liefst 20 procent in ons land drop. Op de tweede plek staat kauwgum.

Bron: Grazia. Beeld: iStock