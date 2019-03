Een 'snufje' zout: hoeveel korreltjes is dat nou eigenlijk?

Hoe vaak lees je niet in een recept ‘voeg een snufje zout toe’? Maar hoeveel korrels zout bevat zo’n snufje nou eigenlijk? Gaat het om wel vijftig stuks, of slechts tien?

Snuiftabak

Nou, het zit als volgt. Een snufje is de hoeveelheid die tussen je duim en wijsvinger past. Het woord stamt nog uit de tijd van de snuiftabak. Het beetje tabak dat tussen die twee vingers past, was precies genoeg voor een snuifje of snufje.

Advertentie

Nauwkeuriger kan niet

Maar dan nog: hoeveel korreltjes is dat dan precies? Bij Elle Eten namen ze de proef op de som en pakten ze tien keer een snufje zout tussen duim en wijsvinger. Op een nauwkeurige weegschaal bepaalden ze hier dan vervolgens het gewicht van. Het resultaat? Een snufje zout blijkt 0,327 gram. Hoe nauwkeurig wil je het hebben?

Ben je toe aan wat extra inspiratie voor in de keuken? Dan is ons Libelle-saladeboek een aanrader!

Libelle kookboek Salades - € 8,99 Koop nu

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Elle Eten. Beeld: iStock