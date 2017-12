Met déze 8 tips maak je je soep extra feestelijk

Een feestelijke soep serveren is minder ingewikkeld dan je denkt. Met deze simpele tips zet je in no time een extra bijzonder soepje op tafel.

Kies je lievelingssoep als basis.

Garneer de soep met allerlei extra’s, zoals croutons, zelfgemaakte pesto of hamsnippers. Tip: bak plakjes ham 2 minuten onder een hete ovengrill, breek ze eventueel in stukjes en klaar is je feestelijke garnering. Wie echt creatief uit wil pakken, kan figuurtjes in de soep maken van room of olijfolie. Je kunt dit doen door de room voorzichtig in de soep te stippelen en uit te strijken met het puntje van een mes. Serveer je soep in een retro kom of in een hip glaasje. Je soep ziet er dan direct al een stuk feestelijker uit. Voor het garneren van je soep kun je het beste producten gebruiken met een contrasterende kleur. Hiermee maak je de soep aantrekkelijker en spannender. Het is wel belangrijk dat de smaken van de garnituren en de soep bij elkaar passen. De garnering hoeft niet altijd speciaal te zijn. Met verse bieslook, basilicum, bosui, tijm of rozemarijn kun je soep heel eenvoudig maar toch feestelijk afmaken. Amandelschaafsel doet het niet alleen goed op taarten en cakes, het werkt ook prima als strooisel over de soep. Garneer je soep ook eens met garnalen. Dit kan bij sommige soepen een heerlijke toevoeging zijn: ze zijn bijvoorbeeld erg goed te combineren met witlofsoep. Je verwacht het misschien niet, maar chorizo kan een echte game changer zijn voor je feestsoep. Het geeft de soep niet alleen een feestelijk tintje, maar het pept de smaak ook enorm op.

Meer lekkere recepten en handige keukentips? Like Libelle Lekker Nederland op Facebook en schrijf je in voor de Libelle Lekker nieuwsbrief!

Bron: Libelle Lekker BE. Beeld: iStock.