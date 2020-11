5 recepten voor een gezonde en goedgevulde maaltijdsoep

In de herfst en winter is het heerlijk om tussen de middag een kop warme soep te eten om je maag te vullen. Ideaal als je thuis aan het werk bent.

Soep eten is een makkelijke manier om veel groenten en vocht binnen te krijgen. Een goedgevulde maaltijdsoep bevat veel vezels, vitaminen en mineralen en zorgt ervoor dat je lang vol zit.

We hebben de recepten van 6 gezonde maaltijdsoepen op een rijtje gezet om je te inspireren doordeweeks een lekker warm soepje te maken nu het buiten weer wat kouder wordt.

Deze soep is lekker en heel makkelijk zelf te maken. Snijd 500 gram winterpenen in stukjes van ongeveer 2 centimeter en snipper daarna een ui. Zet een soeppan op het vuur en voeg hier een scheutje olie aan toe. Fruit de ui zachtjes en voeg daarna de stukjes winterpeen toe plus 1,2 liter water. Gooi er een kippenbouillonblokje bij en breng het aan de kook.

Laat de soep 20 minuten koken. Haal ‘m van het vuur en pureer de soep vervolgens met een staafmixer glad. Zet de pan weer op het vuur en voeg een zak van 500 gram erwtensoepgroenten en een eetlepel mosterd toe. Roer alles goed door. Laat de soep nog tien minuutjes zachtjes koken, zodat de groenten beetgaar zijn. Smakelijk!

2. Vegetarische groentesoep – Leuke Recepten

Beetje grieperig? Hier knap je sowieso van op! Hak een grote ui fijn. Verhit een beetje boter of margarine in een soeppan en fruit de ui een paar minuutjes. Snijd 150 gram wortels in dunne plakjes of blokjes. Snijd ook een rode paprika in stukjes. Voeg de wortel en paprika toe aan de ui en bak alles paar minuten mee. Voeg daarna 200 gram gesneden prei toe en roerbak dit een minuutje mee. Giet er een liter water met blokje groentebouillon bij en voeg daarna een laurierblaadje toe en wat grof gehakte selderij. Breng de groentesoep aan de kook en voeg na 10 minuten 50 gram vermicelli toe en kook de soep nog eens 5 minuten door. Breng eventueel nog op smaak met een beetje extra peper en zout. Verwijder het laurierblaadje en serveer de soep bijvoorbeeld met wat brood.

3. Preisoep met zoete aardappel – Chicks love food

Deze maaltijdvervangende soep zit je in minder dan 20 minuten op tafel en bevat slechts 5(!) ingrediënten. Breng 800 milliliter water in een soeppan aan de kook en voeg hier een bouillonblokje aan toe. Snijd twee preien in dunne ringen. Schil daarna drie zoete aardappels en snijd ze in blokjes. Doe de zoete aardappels en de prei in de bouillon en kook alles ongeveer 15 minuten. Bak ondertussen 40 gram pancetta in een droge koekenpan krokant. Pureer de soep met een staafmixer en breng op smaak met wat peper en zout. Snijd of knip de bieslook fijn en verkruimel de pancetta. Roer de helft van de bieslook door de soep en verdeel de soep over twee kommen. Maak af met de rest van de bieslook en de pancetta.

4. Linzenzoep – MamsatWork

Linzen zorgen ervoor dat de soep lekker stevig wordt en je na een kop goed vol zit. Bovendien kun je er alle kanten mee op, dus varieer gerust.

Fruit vijf teentjes knoflook en één gesnipperde ui in wat olijfolie. Voeg een laurierblaadje, wat tijm, een hele aubergine, een rode paprika, een half bakje champignons en een blikje gepelde tomaten in stukjes toe en bak alles even lekker mee. Bak ondertussen 250 gram spekblokjes in een apart pan. Zijn ze krokant gebakken? Dan kun je bij de groenten voegen. Schenk daarna 750 ml kippenboullin erbij en voeg twee bakjes aan het geheel toe. Laat het 15 minuten pruttelen en voeg als laatste de spinazie toe. Als de spinazie eenmaal is geslonken, is je linzensoep klaar om te eten. Voeg eventueel nog een schep Griekse yoghurt toe voor een frisse smaak.

5. Pompoensoep met wortel – De Kokende Zussen

Deze soep is perfect voor een koude, regenachtige herfstdag. Wat de soep zo lekker maakt is de knapperige bite van de geroosterde pompoenpitten. Was een flespompoen en snijd deze door de lengte. Verwijder alle zaden en draden met een lepel en snijd één helft in kleine stukjes. Zet een soeppan met een beetje olie op het vuur. Snipper een kleine ui en pers een teentje knoflook en fruit deze op middelhoog vuur in de pan. Ondertussen schil je de wortel en snijd je ook deze in blokjes. Voeg de wortel en pompoenblokjes toe aan de pan. Bak alles op een middelhoog vuurtje.

Kruid nu de groente met wat peper en zout, voeg een liter groentebouillon toe en breng alles aan de kook. Zodra de groente zacht wordt, kun je de soep van het vuur halen en alles tot een smeuïg soepje pureren met een staafmixer of blender. Zet de soep daarna weer op het vuur en laat ‘m nog even doorkoken. Ondertussen pak je een koekenpan en verhit je deze met een klein beetje olijfolie. Hierin bak je de pompoenpitten met een beetje peper, zout en paprikapoeder. Laat ze lichtbruin worden. Schenk de soep in een kom en schep een lepel crème fraîche erboven op. Maak het gerecht af met wat geroosterde pompoenpitten. Geniet!

Serveertip: een pompoen als soepkom – hoe briljant is dat?

Bron: Pinterest. Beeld: iStock