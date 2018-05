Voor alle fans: softijs met de smaak van augurk is de nieuwste trend

Softijs met augurk? Zwangere vrouwen zullen vast niet raar opkijken van deze combinatie. De nieuwe groene lekkernij is helemaal hip en verovert de wereld in een razendsnel tempo.

Het restaurant Lucky Pickle Dumpling Co in New York lanceert het softijs met augurkensmaak en mensen op Instagram lijken alvast fan. Niet zo gek dat het een idee is van deze zaak, want bij hen draait alles om augurken. Op de website staat zelfs: ‘Een augurk is meer dan gewoon een augurk. Bij ons verdienen augurken een echte plaats op tafel.’

Dacht je softijs met augurk een aparte combinatie te vinden, de combinatie milkshake augurk was al eerder een trend. Misschien dan tóch maar dat softijsje 😉

Bron: Nieuwsblad.be Beeld: iStock