Softijs vs. schepijs: welke soort ijs bevat de meeste calorieën?

Haal jij in de zomermaanden ook het liefst elke dag een ijsje bij de ijssalon? Met al die verschillende smaken kun je ook makkelijk elke dag een ander ijsje kiezen. Maar wat is de beste keuze met het oog op de calorieën?

Je hebt mensen die het liefst een paar bollen roomijs in een verschillende smaak eten en je hebt mensen die je juist ’s nachts wakker kunt maken voor een softijsje. Maar hoe zit het met het aantal calorieën van die verschillende soorten ijs?

Softijs

Een verantwoorde keuze is het natuurlijk allebei niet echt. Maar ach, het is maar één keer per jaar zomer en zo af en toe mag je jezelf best iets lekkers gunnen. Wil je toch een klein beetje op de calorieën letten? Dan maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit waar je voor kiest. Een softijsje van 75 gram bevat namelijk 154 kcal en een bolletje roomijs 102 kcal. Dat lijkt dus een betere keuze, maar een bol roomijs is slechts 50 gram, dus 75 gram roomijs bevat ook 153 kcal. Ga je vaak voor 2 bollen? Dan is softijs dus wel net een betere keuze op de calorieënteller.

Bron: Voedingscentrum, Nu.nl. Beeld: iStock