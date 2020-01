Libelle Legt Uit: is soja nu wel of niet gezond...

Soja is rijk aan plantaardig eiwit en onverzadigd vet en wordt daarom vaak gebruikt als vleesvervanger. Toch is het een omstreden product, want is het nu wel of gezond?

Soja is afkomstig van de peulvrucht sojaboon en worden diverse producten van gemaakt, zoals sojamelk, tempé, edamame en tofu. Al deze producten staan volgens het Voedingscentrum in de schijf van vijf. Toch is soja niet altijd even gezond.

Advertentie

Gefermenteerd

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat Aziatisch vrouwen die veel soja eten een kleinere kans hebben om borstkanker te krijgen. Maar dit betekent niet dat soja altijd gezond is. Veel Aziaten eten dit op een andere manier dan dat wij dit doen. Zij consumeren voornamelijk gefermenteerde soja, waardoor een hoop toxines en antinutriënten worden uitgeschakeld. Terwijl de meeste producten die wij in de supermarkt vinden (zoals tofu, edamame, tempé en sojamelk 0f -yoghurt) zijn gemaakt van ongefermenteerde sojabonen.

Wennen

In Azië eten ze al honderden jaren soja, maar de inname in de westerse wereld is de laatste tijd enorm gestegen. We moeten daarom voorzichtig zijn met het eten van soja. Onze westerse lichamen zijn niet gewend aan grote hoeveelheden. Een beetje op z’n tijd kan zeker geen kwaad, maar zorg er wel voor dat je niet volledig doorslaat.

Hormonen

Soja bevat ook stoffen die op vrouwelijke hormonen lijken, de zogenaamde fyto-oestrogenen. Dit zijn een soort plantaardige oestrogenen. De molecuulstructuur lijkt op die van gewone oestrogenen en ze kunnen zich eventueel ook binden aan de oestrogeenreceptoren die we overal in ons lichaam hebben. Het effect van deze fyto-oestrogenen is alleen wel veel zwakker dan dat van de hormonen zelf. Bovendien zitten er heel weinig fyto-oestrogenen in soja zelf, dus je hoeft je bij het eten van soja echt niet te druk te maken om de hormonen die in soja zitten. Wel is het altijd slim om er niet té veel van te eten. Maar ja, dat geldt eigenlijk bij alles.

Ik at een maand lang veganistisch en dít is wat er gebeurde:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock