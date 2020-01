Tegenwoordig vervangen steeds meer mensen een glas koemelk voor een plantaardige variant. Je hebt keuze uit sojamelk, kokosmelk en amandelmelk. Maar welke is nu het gezondst?

Er zijn verschillende opties om koemelk te vervangen. Maar waar moet je op letten als je voor een plantaardig alternatief gaat? Wat zijn de verschillen en welke variant is het gezondst?

Sojamelk

Sojamelk bevat van deze drie plantaardige melksoorten de meeste eiwitten, namelijk 7 gram per glas. Ook vind je in sojamelk een hoop kalium en vitamine A, B12 en D. Uit onderzoek van de universiteit van Mississippi blijkt dat melk gemaakt van soja het ziekte bestrijdende bestanddeel isoflavonen bevat. Maar let wel op de toegevoegde suikers. Vooral de vanillevariant bevat redelijk wat suiker.

Kokosmelk

Deze melk bevat onwijs veel voedingstoffen zoals kalium, ijzer en magnesium. Ook zitten er veel gezonde vetten in, aangezien het gemaakt wordt van het vlees van een kokosnoot. Bovendien zouden de vetzuren je schildklierfunctie ondersteunen en zo je stofwisseling positief kunnen beïnvloeden. Maar aan de andere kant kokosmelk bevat wel veel calorieën (door alle toegevoegde suikers) en verzadigd vet, dus dat is weer wat minder.

Amandelmelk

Het voordeel van amandelmelk is het aantal calorieën per glas. Ongezoete amandelmelk bevat namelijk slechts 30 calorieën per glas. Dit is minder dag een glas magere koemelk. En dat terwijl amandelmelk van zichzelf al redelijk zoet is. Ideaal om smoothies en havermoutpap mee te maken. Bovendien is amandelmelk een rijke bron van vitamine A en C. Let wel op dat er maar weinig eiwitten en calcium in amandelmelk zitten.

Waar moet je op letten?

Een groot deel van de plantaardige zuivelvervangers zit vol met toegevoegde transvetten, zoetstoffen, e-nummers en suikers. Daarom is het belangrijk dat je van tevoren even goed het etiket checkt. De producten zonder toevoegde suikers, zoetstoffen en geur- en kleurstoffen zijn uiteraard het gezondst.

