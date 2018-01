Waarom sommige mensen niet van kaas kunnen afblijven

Nederland is bij uitstek het land van de kaaskoppen. Jaarlijks eten wij zo’n zeventien kilo per persoon aan kaas. Een plakje kaas op brood, een kaasschnitzel bij het avondeten en een stukje kaas bij de wijn: we kunnen er geen genoeg van krijgen. Maar wat maakt kaas nu zo verslavend lekker?

Volgens wetenschappers precies dát: kaas zou namelijk net zo verslavend zijn als morfine.

‘Zuivelcrack’

Uit onderzoek blijkt dat het eiwit caseïne, wat te vinden is in zuivelproducten, verdacht veel lijkt op het pijnstillende en zeer verslavende medicijn morfine. Dokter Neal Barnard, oprichter en president van het Physicians Committee for Responsible Medicine noemt kaas zelfs ‘zuivelcrack’. In zijn boek 1-Day Weight Loss Kickstart beschrijft hij wat er in je lichaam gebeurt als je kaas verteert.

Net als drugs

‘’Je hersenen reageren hetzelfde op caseïne als op andere drugs. Caseïne komt voor in alle zuivelproducten, maar vooral in kaas. Telkens als je een nieuw stukje naar binnen werkt, moet je deze stof afbreken’’, aldus dokter Barnard.

Ketting van aminozuren

Caseïne is volgens hem een soort ketting van aminozuren. Wanneer je lichaam deze ketting afbreekt, splitten de schakels niet helemaal. Ze blijven aan elkaar hangen in kettingen van vier, vijf of zeven onderdelen. Hoe minder van deze onderdelen overblijven, hoe sneller ze zich aan de opiaatreceptoren in je hersenen kunnen hangen. Dit zorgt ervoor dat je steeds opnieuw een blokje kaas wilt eten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Forbes.com. Beeld: iStock