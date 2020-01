Gezonder 2020? Eet dan wekelijks déze 6 soorten voeding

Ben jij het nieuwe jaar gestart met als voornemen gezonder door het leven te gaan? Let er dan op dat je wekelijks voldoende van déze 6 soorten voeding binnenkrijgt. Want wanneer je eetpatroon globaal gezien uit die producten bestaat, ben je op de goede weg.

Het is wel goed om niet te streng voor jezelf te zijn. Af en toe wat lekkers eten en even níet nadenken over wat er op je bordje ligt, is belangrijk voor het volhouden van een gezonde levensstijl.

Proteïne

Probeer dagelijks voldoende proteïne binnen te krijgen. Dit helpt je om lang een verzadigd gevoel te geven, waardoor je minder snel zult willen snacken tussendoor. Je vindt eiwitten natuurlijk in vlees en vis, maar ook in linzen, quinoa en kikkererwten.

Gezonde vetten

Gezonde vetten zijn minstens zo belangrijk. Vrees niet om aan te komen, want vetten zijn écht geen boosdoener. Gezonde vetten zitten onder andere in avocado’s en noten, maar ook in kokos- en olijfolie. Leuke bijkomstigheid: vetten als deze zorgen dat je vitamines beter opneemt én stimuleren zelfs gewichtsverlies.

Antioxidanten

Daar zijn ze weer, die antioxidanten. Probeer ook daar voldoende van binnen te krijgen. Ze zijn namelijk niet alleen goed voor een sterke weerstand, maar staan er ook om bekend bij te dragen aan een mooie huid. Onder andere blauwe bessen, artisjokken en pure chocolade zitten boordevol antioxidanten.

Probiotica

Je hebt er vast weleens over gehoord. Probiotica wordt steeds populairder, en dat is niet voor niets. Het helpt de spijsvertering en houdt je bloeddruk op orde. Waar je ze in kunt vinden? Bijvoorbeeld in kefir, miso en het gefermenteerde drankje kombucha.

Koolhydraten

Ben je bang dat je aankomt door het eten van koolhydraten? Dan hebben we goed nieuws, want niets is minder waar. Gezonde koolhydraten zijn noodzakelijk voor het op peil houden van je energielevel en een belangrijke voedingsgroep die niet zomaar overgeslagen mag worden. Goede koolhydraten zijn onder andere zilvervliesrijst, haver, aardappel of havermout.

Bladgroenten

Misschien heb je niet zoveel zin in salades tijdens de winter, maar toch is het belangrijk om voldoende bladgroenten binnen te krijgen. Deze zijn namelijk rijk aan vitamine C en K, ijzer en calcium. Sla te koud? Verwarm dan bijvoorbeeld spinazie kort in de koekenpan, als basis voor een winterse salade.

