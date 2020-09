Soufflés pancakes: deze fluffy pannenkoeken uit Japan wil je proberen

Liefhebber van pannenkoeken? Dan is deze nieuwe eettrend misschien iets voor jou. Het internet is momenteel in de ban van ‘soufflés pancakes’. Deze dikke, luchtige pannenkoeken zijn overgewaaid vanuit Japan.

Zoals de naam al doet vermoeden is deze pannenkoek een kruising tussen een soufflé en een pancake. Bij deze pannenkoeken wordt eerst het eiwit opgeklopt en daarna wordt pas het eigeel toegevoegd. Hierdoor zijn de pannenkoeken zo’n vijf centimeter dik en is de structuur een beetje wiebelig, zoals bij een pudding. De pannenkoeken worden vervolgens geserveerd met een zoete zoete saus en toppings naar keuze.

Soufflé Café

Dit maakt de pannenkoeken niet alleen extra lekker, maar ook nog eens fotogeniek. Op Instagram waren deze pannenkoeken al langer een hit en in New York en Londen stonden mensen hiervoor in de rij. Inmiddels hebben de soufflés pancakes ook Nederland bereikt. Rotterdam opende het eerste ‘Soufflé Café’ in Nederland. De lunchzaak heeft een mierzoete inrichting vol pasteltinten en Japanse bloesem.

Zelf aan de slag

Wil je zelf aan de slag met de pannenkoeken? Op TikTok delen mensen massaal video’s hoe ze de soufflés pancakes maken. Het belangrijkste is dat je het eiwit eerst goed opklopt met suiker. Het is niet zo eenvoudig als het maken van een doorsnee pannenkoeken, maar als je de tactiek eenmaal onder knie hebt, is het een feestje om deze pancakes te maken.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock