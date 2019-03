Spaghetti bolognese-fan? De burgemeester van Bologna is er klaar mee

Het is zo’n makkelijk gerecht: je kookt spaghetti, gooit wat gehakt en groentes in een pan en doet er flink wat tomatensaus overheen. Ideaal als je weinig tijd hebt of gewoon even inspiratieloos bent. Maar volgens de burgemeester van Bologna is spaghetti bolognese een grove belediging.

Italianen zijn nogal trots op hun keuken, maar ze zijn ook weinig flexibel als het gaat om vernieuwing. Zo eet de hele wereld spaghetti bolognese, maar bestaat volgens de Italianen die pasta helemaal niet.

Spaghetti bolognese bestaat niet

De burgemeester van de stad Bologna is er zelfs zo klaar mee dat hij een bericht op Twitter plaatste, om de wereld ervan te doordringen dat spaghetti bolognese fake news is.

Cari cittadini sto collezionando foto di #spaghetti alla bolognese in giro per il #mondo, a proposito di fake news. Questa arriva da #Londra. Se potete inviatemi le vostre 😉 Grazie! pic.twitter.com/3NnDfTQl0V — Virginio Merola (@virginiomerola) 25 februari 2019

Tagliatelle met ragù

Italianen zul je nooit betrappen met een bord spaghetti bolognese. Wat ze wel eten, is tagliatelle met een special ragout, ragù alla bolognese. Deze pastasoort komt wél uit de stad Bologna.

Het originele recept is in 1982 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Bologna door de Accademia Italiana della Cucina. Deze instantie wil de tradities van de Italiaanse keuken beschermen. Wil je deze pasta maken zoals de Italianen ‘m eten? Dan vind je hier een recept. Maar je kunt het natuurlijk ook gewoon bij je eigen spaghetti bolognese houden.

