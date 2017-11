Er is nu een speciale chocoladeletter voor volwassenen (en dít zit erin)

Chocoladeletters zijn er al zolang als we het sinterklaasfeest vieren en dus is het zo eens in de zoveel jaar weleens leuk als er wordt gevarieerd met de smaken.

Bakkerij Oegema weet wel raad met deze opgave.

Gelijk een succes

Ze maakten een speciale letter voor volwassenen en inmiddels is het bericht over de nieuwe smaak al meer dan 10 duizend keer geliked. Het gaat om een heuse chocoladeletter met drank: er zit likeur 43 in. Sinds gisterenmiddag stromen de bestellingen binnen bij de bakkerij uit Dedemsvaart. Ze kunnen het amper geloven, maar hun idee is een landelijke hit.

Dat gaat hard

Bakker Jimmy Braat is er een beetje beduusd van. “Ik word platgebeld en gemaild met bestellingen. Het is eigenlijk absurd, ik ben maar een klein bakkertje.” Er zijn er inmiddels al honderden verkocht. “En dan staat het nog maar een dag op Facebook.” Hij heeft momenteel een winactie openstaan. Je kunt je hele naam winnen in de letters. Er staan al 21 duizend reacties onder het bericht – dus er is animo genoeg. “Misschien kies ik wel een paar winnaars, aangezien er al zoveel mensen hebben gereageerd.”

Bron: Editie NL. Beeld: Facebook