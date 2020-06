Libelle Legt Uit: wat is gezonder, speltbrood of roggebrood?

We horen steeds vaker dat het eten van speltbrood een stuk gezonder voor je is dan een normale boterham van tarwemeel. Ook zou roggebrood een verstandigere keuze zijn dan je oude vertrouwde bammetje. Maar welk van deze 2 is nou eigenlijk gezonder?

We zetten de voor- en nadelen van zowel spelt- als roggebrood voor je op een rij.

Allereerst, wat is spelt eigenlijk? Spelt is een oergraan, waarbij de voedingsstoffen zich ín de speltkorrel bevinden. Bij bijvoorbeeld tarwe is dit anders, want daarbij zitten de voedingsstoffen in de kiem en zemel. Omdat de belangrijkste stoffen van speltgraan in de korrel zelf zitten, hoeft het minder te worden bewerkt om met het graan brood te kunnen bakken. Hierdoor gaan er minder van deze gezonde stoffen verloren wanneer er meel van gemaakt wordt.

Gezondheidsvoordelen

Het spelgraan is ook een stuk sterker dan andere granen en is beter bestand tegen insecten en andere invloeden van buitenaf. Daarom hoeven er minder bestrijdingsmiddelen gebruikt te worden om het te laten groeien, wat het een gezond graan maakt. Er zit veel vitamine A, B-caroteen en retinol in spelt. Ook zit er veel niacine in, wat onder andere goed is voor je hormoonhuishouding en stressniveau. Tot slot is spelt ook nog eens een grote bron van koper, zink, ijzer, magnesium en fosfor en is het licht verteerbaar.

Roggebrood

En hoe zit het dan met rogge? Rond het eind van de 19e eeuw aten wij in Nederland naast aardappels erg veel roggebrood, aangezien dit goedkoop en voedzaam was. Rogge behoort net als andere graansoorten tot de grassenfamilie en wordt maximaal twee meter hoog. Van rogge kan gewoon brood (rye bread) gebakken worden, maar ook de Friese vof Brabantse variant van gemaakt worden. Dat is het ‘brood’ dat je vaak voorverpakt in de winkels ziet liggen.

Gezondheidsvoordelen

Er wordt vaak gezegd dat rogge een stuk gezonder is dan tarwe, zo zou het eten ervan kunnen bijdragen aan een lagere cholesterolspiegel en een stabielere bloedsuikerspiegel. Rogge verzadigt sneller dan tarwe, waardoor je er minder van hoeft te eten om voldaan te raken. Er zitten veel vezels in, veel foliumzuur, natrium, kalium en fosfor. Daarnaast is het een grote bron van magnesium, jodium en selenium en zit er relatief veel vitamine B in roggebrood.

Eindoordeel

Zowel spelt als rogge kunnen als een gezondere en beter verteerbare graansoort worden gezien dan tarwe. Per 100 gram bevat spelt echter meer calorieën (356) dan rogge (220). Spelt bevat meer vezels, en meer eiwitten, maar rogge bevat weer meer natrium en kalium. De één overtreft de ander dus niet écht. Maar wanneer je voor roggebrood gaat, zorg er dan wel voor dat het een suikervrije variant is. Want anders is speltbrood toch echt een betere keuze.

Bron: optimalegezondheid, gezondheidsnet. Beeld: iStock