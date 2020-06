Handig! Zó kun je sperzieboontjes het beste invriezen

Om ervoor te zorgen dat voeding langer mee gaat, kun je het invriezen. Dat kan met heel veel dingen, zelfs met sperzieboontjes. Ja, echt! Met onderstaand stappenplan blijven de groene boontjes knapperig, zelfs na het ontdooien.

Invriezen is niet alleen handig, maar ook nog eens goed voor je portemonnee.

Een goede voorbereiding is het halve werk. En dat geldt ook voor het invriezen van je sperziebonen. Aangezien je de sperziebonen het best kunt blancheren voor het invriezen, is het handig om de benodigdheden hiervoor klaar te zetten. Vul een grote soeppan voor tweederde met water en voeg een eetlepel zout toe. Doe de deksel op de pan en kook het op een hoog vuur. Maak vervolgens een ijsbadje waar je de boontjes in af kunt spoelen, door een grote kom te vullen met gelijke delen ijs en koud water.

Stap 2. Blancheren en koelen

Dompel de gedopte bonen onder in de pan met kokend water en laat ze daar 3 minuten staan. Als de tijd om is, haal je de sperziebonen onmiddellijk uit het kokende water en dompel je ze direct in het voorbereide ijsbad. Om er zeker van te zijn dat de boontjes volledig zijn afgekoeld, kun je ze het best minstens 3 minuten in het koude water laten staan.

Stap 3. Klaarmaken

De boontjes zijn nu bijna klaar om ingevroren te worden. Bekleed een bakplaat met vetvrij papier en verdeel de bonen in één laag zodat ze elkaar niet raken. Dep de bonen voorzichtig droog met een papieren handdoek om de vorming van ijskristallen te voorkomen tijdens het invriezen. Zorg ervoor dat ze voldoende ruimte hebben, zodat ze niet allemaal aan elkaar klonteren in de vriezer.

Stap 4. Invriezen

Nu kun je de sperziebonen in diepvrieszakjes of andere plastic zakjes overhevelen, zodat ze luchtdicht verpakt kunnen worden. Sluit de zak, en gebruik een rietje om alle overtollige lucht uit het zakje te krijgen. Zo neemt het ’t minste ruimte in de vriezer in, en kun je zoveel mogelijk porties tegelijk kwijt. En dat is alles! Nu kun je de sperzieboontjes zonder probleem invriezen en ben je gegarandeerd van een vriezer vól groene boontjes.



Bron: Pure Wow. Beeld: iStock