Zo voorkom je dat je spruitjes bitter worden

Nu de temperaturen dalen gaat er niets boven echte winterkost. Stamppot, soep, óf ouderwetse spruitjes bijvoorbeeld. De bereiding ervan is echter lastig, want spruiten kunnen snel bitter worden. Gebeurt dit jou vaak? Met deze tips behoudt de wintergroente zijn lekkere smaak.

Spruitjes zijn niet alleen lekker, maar ook nog eens gezond. De groente bevat namelijk meer vitaminen dan sinaasappels, en daarnaast veel B-vitaminen, foliumzuur, magnesium, kalium én vezels.

Bereidingswijze

Om te voorkomen dat spruitjes bitter van smaak worden, is het belangrijk om ze niet te lang te koken. Grote spruiten kun je het beste 8 tot 12 minuten in de pan doen, en kleine spruitjes hoeven slechts 6 tot 8 minuten gekookt te worden.

Test

Twijfel je of de groene groente al wel gaar is? Dan kun je een simpel trucje uithalen om dit te testen. Prik met een mesje voorzichtig in de spruit. Glijdt het mesje er met een lichte weerstand in? Dan zijn de spruiten klaar om gegeten te worden en kun je de pan afgieten.

Combineren

Als je het een lastige groente vindt om op tafel te zetten, kun je de volgende combinaties proberen. Wat dacht je van spruitjes uit de oven met veel gesmolten kaas? Of stamppot met spruitjes en walnoten? Ook zoet is de groente hartstikke lekker, gecombineerd met bijvoorbeeld honing, frisse appel en geitenkaas.

Bron: Women’s Health. Voedzaamensnel. Beeld: iStock