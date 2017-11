Ja, echt: op deze manier vindt iédereen spruitjes lekker

Vroeger haalden we onze neus er voor op, maar tegenwoordig zijn we bij Libelle dol op spruiten.

Toch schrikt de sterke smaak én geur van de koolgroente veel mensen af. Zonde, want de spruit is heel veelzijdig en nog supergezond ook. Daarom: 3 tips die ervoor zorgen dat iederéén binnenkort dol is op de spruit. Zou het dan tóch een hippe groente gaan worden?

1. Geen fan van die typische koolsmaak? Ga dan voor kleine spruitjes. Grote spruiten zijn namelijk krachtiger van smaak.

2. Het meest bittere gedeelte van de spruit is het kontje. Snijd dit eraf en verwijder eventueel de buitenste blaadjes. Spoel de spruitjes vervolgens even af onder de kraan.

3. En dit is onze ultieme tip: voeg een stukje ui of brood toe aan het kookvocht. Tadaa: die typische koolgeur in huis verdwijnt als sneeuw voor de zon én het maakt je spruitjes lichter verteerbaar. Win-win. Je kunt trouwens ook een scheutje melk meekoken (dit helpt ook tegen de koolgeur en het geeft de spruitjes een zachtere smaak).

Plus: 3x een spruitjes-succes-recept:

1. Spruitjes met selderij en banaan

2. Spruitjes met feta en munt

3. Spruitjes met spekjes

Bron: Libellelekker.be. Beeld: iStock