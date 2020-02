Wokken, stampen, gratineren of roerbakken: je kunt met spruitjes alle kanten op. Wel jammer dat je na het eten last kunt krijgen van een opgeblazen buik.

De familie van kruisbloemige groenten, zoals broccoli, bloemkool, witte kool en spruitjes, zijn hartstikke gezond, lekker en zitten boordevol vezels, vitamine C en L, ijzer en kalium. Toch zitten er ook nadelen aan het eten van deze groenten: je krijgt er een opgeblazen gevoel van. Hoe komt dat toch?

Advertentie

Winderigheid

Dit komt door de hoeveelheid zwavel en het koolhydraat raffinose in spruitjes, maar ook doordat ze fodmaps bevatten. Fodmaps zitten van nature in voedingsmiddelen en zijn kleine moleculen die slecht of zelfs niet worden opgenomen in je dunne darm en automatisch in je dikke darm terechtkomen. In de dikke darm bevinden zich veel bacteriën en deze bacteriën eten de fodmaps. Hierbij komt gas vrij, waardoor je na het eten van spruitjes een opgeblazen gevoel en winderigheid kunnen ontstaan.

Koken

Je kunt dit vervelende gevoel voorkomen, door de spruitjes wat langer te koken. Koken breekt de structuur van de celwand van rauwe groenten af, waardoor de vertering makkelijker gaat. Zo worden de groenten makkelijker verteerbaar. Blijf je er last van hebben, dan is het misschien verstandig om spruitjes te vervangen door spinazie, komkommer of courgette.

De nieuwste Libelle special Lekker staat boordevol overheerlijke recepten:

Libelle special Lekker €4,99 Bestel hier

Groenten stomen zónder een stoommandje? Het kan!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Mind Body Green. Beeld: iStock