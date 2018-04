Libelle Legt Uit: hoe maak je spruitjes goed schoon?

Spruitjes zijn heerlijk (tenminste, als je deze recepten al eens geprobeerd hebt), maar het schoonmaken is een tijdrovend klusje.

Grote spruiten zijn vrij snel klaar voor de pan, maar: hoe kleiner de spruit, hoe lastiger het klusje wordt. Als je op déze manier je spruitjes schoonmaakt, ben je zo klaar. Wij vonden dé tips om spruitjes op een makkelijke manier schoon en klaar te maken. Lees je mee?

Stap 1:

Was de spruiten. Begin met het afsnijden van een stukje van de onderkant van de spruiten. Dit zorgt ervoor dat het buitenste blaadje loslaat. Nu kun je de losse blaadjes eraf pellen. Je kunt de spruitjes ook aan de onderkant inkruisen met een mes. Dit zorgt voor een kortere kooktijd én je spruitjes garen gelijkmatiger. Was de spruiten nog een keer voor je ze gaat koken.

Stap 2:

Spruitjes koken is eenvoudig. Doe de spruiten in een pan met water, voeg een snuf zout toe (dit zorgt ervoor dat de spruiten hun mooie groene kleur behouden) en breng het aan de kook. Na ongeveer 10 minuten zijn je spruitjes gaar. Prik tussendoor wel even in de groenten: te zachte (doorgekookte) spruiten zijn niet lekker, maar ze moeten natuurlijk ook niet te hard zijn.

Ben je zelf dol op spruiten maar zijn er nog familieleden of vrienden die overtuigd moeten worden? Op deze manier vindt íedereen spruitjes lekker.

Beeld: iStock