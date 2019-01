In déze stad opent binnenkort de grootste chocoladebeleving ter wereld

Chocoladeliefhebbers opgelet! In Antwerpen kun je vanaf volgende week dé ultieme chocolade-ervaring beleven in het grootste chocolademuseum ter wereld.

Het ‘Chocolate Nation’ heeft een oppervlakte van 4000 vierkante meter. Dat betekent dat je je er geen moment hoeft te vervelen. Er is van alles te beleven en vooral héél veel te proeven.

Inspiratie

Het museum is bedacht door Jeroen Jespers en Mickelle Haest. Allebei zijn ze enorme chocoladeliefhebbers. De twee hebben over de hele wereld chocoladeprojecten bezocht om zo de nodige inspiratie op te doen. “Belgische chocolade behoort tot het collectieve smaakerfgoed en verdient een prominente plek in België”, aldus Jespers.

Fantasiemachine

De Chocolate Nation belooft een heuse beleving te worden. Die beleving begint in een jungle, maar bezoekers belanden ook in de Antwerpse haven. Daar komt cacao het land binnen. Ook is er een grote ‘fantasiemachine’ die laat zien hoe Belgische chocolade zo wereldberoemd is geworden.

Proeven

Natuurlijk is het de bedoeling dat bezoekers veel proeven. In Chocolate Nation tonen chocolatiers namelijk elke dag hoe zij hun werk doen. En bezoekers kunnen zelf ook tijdens workshops aan de slag gaan met chocolade. Dat klinkt niet verkeerd, toch?

Opening

Chocoladefans moeten zich nog wel even bedwingen, want de precieze dag en tijd van opening houden de initiatiefnemers nog geheim. Maar het kan natuurlijk geen kwaad om alvast wat leuks in Antwerpen te boeken!

Bron: AD. Beeld: iStock