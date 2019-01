Van dit winterweer krijg je toch spontaan zin in stamppot? We hebben een fijn recept voor je met zomerse ingrediënten zoals spinazie, doperwtjes en andijvie. En de worst? Die vervangen we door een stukje gerookte zalm. Een zomerse stamppot in de winter!

Dit heb je nodig voor 4 personen

1 kg kruimige aardappelen, geschild en in gelijke stukken

150 gram gerookte zalm in stukjes (gebruik eventueel gewoon snippers)

300 gram spinazie

400 gram gesneden andijvie

200 gram tuinerwten (uit de diepvries)

200 gram hüttenkäse

bosje bieslook, fijngehakt

zwarte peper uit de molen

zout

Zo maak je het

Kook de aardappels in ruim water met zout in 20 minuten gaar en voeg de laatste 5 minuten de doperwten aan de pan toe. Verhit een wok, was de spinazie en snijd grof. Bak de spinazie met aanhangend water 2 minuten al omscheppend om, tot de spinazie net is geslonken. Giet de aardappelen en de doperwten af en bewaar een kopje van het kookvocht. Voeg de zalmstukjes, spinazie en andijvie toe aan de aardappelen in de pan. Zet het deksel erop en laat 5 minuten doorwarmen. Stamp het mengsel grof, voeg de hüttenkäse en de bieslook toe.

Breng op smaak met peper en zout. Voeg, als de stamppot te droog is, wat kookvocht toe.

Bereiden: 40 min. Ongeveer 388 kcal per persoon.

Receptuur: Yvette van Boven. Beeld: Eric van Lokven