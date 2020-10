Met dit stappenplan bak je ook de bodem van een quiche mooi krokant

Een quiche bakken lijkt heel eenvoudig. Toch is het best een kunst om ook de bodem knapperig uit de oven te krijgen. Met dit stappenplan is een soppige bodem verleden tijd.

Of je het deeg voor de quiche nou zelf maakt of kant-en-klaar deeg voor quiche of hartige taart gebruikt: deze tips kun je voor alle soorten deeg gebruiken. De eerste stap is het kiezen van de juiste vorm. Gebruik voor een quiche altijd een metalen vorm. Het liefst een springvorm. Deze vorm wordt heter dan een andere soort vorm en dat zorgt ervoor dat de bodem mooi krokant bakt.

Bodem van een quiche blind bakken

Om de bodem echt goed krokant te bakken, kun je ‘m het beste eerst blind bakken. Dat doe je door een vel bakpapier over het deeg te leggen en de vorm te vullen met een ‘steunvulling’. Dat kan bijvoorbeeld rijst zijn, maar ook droge bonen, erwten, linzen of speciale bakparels. Zet de bodem met de vulling in de oven en bak deze op 180 graden in 15 minuten krokant. Verwijder de vulling en het bakpapier en bak de bodem nog een paar minuutjes zonder vulling. Laat de bodem afkoelen voor je ‘m gaat vullen.