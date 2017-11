Starbucks komt met nieuwe feestdagendrankjes en er zit geen koffie bij

Het is inmiddels traditie: elk jaar rond de feestdagen brengt koffieketen Starbucks speciale smaken ‘kerstkoffie’ in de winkel.

Als we de berichten uit Amerika mogen geloven, lijkt het dit jaar wat anders te gaan. Waar we voorgaande decembermaanden konden rekenen op klassiek ingestoken ‘gingerbread’ en ‘pumpkin spice’ lattes, kiest de koffiegigant dit jaar voor een serie warme choco’s in plaats van koffie.

Warme choco

Starbucks brengt 4 smaken warme chocolademelk uit: een Toffee Almondmilk Hot Chocolate, met -hoe kan het ook anders- gestoomde amandelmelk, een mokka sausje, toffee, notensiroop en slagroom. Het drankje wordt versierd met Caramel Brulée suikertjes. En de andere 3 nieuwe smaken op het menu klinken ook heerlijk: een Peppermint Hot Chocolate (een soort after eight chocolademelk), Snickerdoodle Hot Chocolate (met witte chocola en kaneel), and Salted Caramel Hot Chocolate (met vanille, karamel en zeezout).

Met andere woorden: we willen ze allemaal. Starbucks heeft echter nog niet bekend gemaakt of en wanneer ze op de Nederlandse markt verschijnen.

Help ons duimen!

In de video hierboven zie je wat voor huis de baas van Starbucks heeft gekocht met al het geld dat hij aan die Hot Chocolates verdiende.

Bron: Bustle, Starbucks. Beeld: Getty