Libelle Legt Uit: kun je het steeltje van champignons wel of niet eten?

Champignons en andere eetbare paddenstoelen zijn niet alleen lekker in veel gerechten, maar ook nog eens hartstikke gezond. Over de bereiding ervan wordt veel gesproken, want kun je ze nou wel of niet wassen? En eet je ze rauw? Maar vooral: mag je het steeltje van champignons nou wel of niet eten?

Libelle legt het je uit.

Gezondheidsvoordelen

Allereerst: champignons bevatten tal van gezonde vitamines en mineralen. Zo bevatten ze onder andere veel selenium, kalium, koper, ijzer en fosfor. En daarnaast zijn champignons van nature een grote bron aan antioxidanten, die je lichaam helpen beschermen tegen vrije radicalen van buitenaf en daarmee schade aan je cellen helpen voorkomen.