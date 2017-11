Libelle Legt Uit: kun je stoofpotjes invriezen?

Stoofpotjes zijn altijd lekker, zeker in de winter. Het gebeurt dan ook weleens dat je een portie te veel maakt, maar kun je je potje dan eigenlijk invriezen? Het antwoord is ja, maar er zijn wel enkele dingen waar je rekening mee moet houden.

Kun je alle soorten stoofpotjes invriezen?

Als je er eentje met vlees of groenten hebt gemaakt, wel. Een stoofpot met vis invriezen is een minder goed idee, want de vis zal uit elkaar vallen als je ‘m opnieuw opwarmt. Wat je wel kan doen, is je stoofpotje klaarmaken zónder de vis en dan invriezen. De vis voeg je pas na het opwarmen toe.

Hoe vries je een stoofpotje in?

Hoe verser je stoofpotje bij het invriezen, hoe beter de smaak als je het weer opwarmt. Probeer je potje daarom dezelfde dag nog in de diepvriezer te stoppen. Dat doe je het beste door het in handige porties te verdelen en in luchtdichte verpakkingen te doen. Zorg er ook voor dat het eten helemaal afgekoeld is voordat je het in de vriezer stopt. Wil je het afkoelen versnellen? Ze de pan dan in de gootsteen met een laag koud water.

Hoelang is je stoofpotje houdbaar na het invriezen?

Je stoofpotjes zijn tot drie maanden houdbaar, op voorwaarde dat de diepvriezer op minstens -18°C staat. Als je slim bent, plak je een etiket op je porties met de datum waarop je ze hebt ingevroren en wat er precies in zit. Zo weet je altijd wat de pot schaft… letterlijk!

Hoe warm je je stoofpotje opnieuw op?

Je gerecht rechtstreeks uit de diepvriezer in de pan of magnetron opwarmen, is geen goed plan. Zorg ervoor dat de porties eerst rustig enkele uren kunnen ontdooien in de koelkast. Als de saus van je potje gemaakt is met room, roux of maïszetmeel, verwarm je het deze het beste au bain-marie om te voorkomen dat de saus gaat schiften. Zet je potje hoe dan ook op laag vuur en roer regelmatig. Smakelijk eten!

Bron: Libelle-Lekker.be. Beeld: iStock.