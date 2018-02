'Een stuk pizza is gezonder als ontbijt dan cornflakes of muesli'

Wie denkt verantwoord bezig te zijn met een ontbijt dat bestaat uit cereals of muesli, die heeft het mis.

Want uit onderzoek blijkt dat het eten van een stuk pizza bij het ochtendgloren nog gezonder voor je is dan wanneer je ontbijt met cornflakes of muesli met melk of yoghurt.

Let op

Diëtiste Chelsey Amer beweert dit en daarmee gooit ze hoge ogen. Want dat pizza ‘gezond’ is, klinkt velen als muziek in de oren. Zo zitten er meer proteïnen in een stuk pizza dan in de andere twee opties. Hierdoor krijg je gedurende de dag minder snel nog honger – en dat is uiteraard weer beter voor de lijn. In muesli en cornflakes zit vaak ook veel meer suiker. Natuurlijk zegt ze niet dat een pizza het gezondste ontbijt is, maar ze benadrukt dat je ook niet moet denken dat cornflakes en muesli altijd goed voor je zijn.

Tellen maar

Ter vergelijking: in een stuk pizza margherita zitten ongeveer 119 calorieën. In 100 gram cornflakes zitten 376 calorieën. In een mueslireep van 100 gram zitten wel 500 calorieën, in 100 gram gewone muesli zitten 379 calorieën.

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock