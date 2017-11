Waar zit meer suiker in: een kop warme chocolademelk of een bakje magere yoghurt?

Als je het allemaal gezond wilt aanpakken qua voeding dan zijn er tóch altijd etenswaren waar je je over kunt verbazen.

Want al denk je gezond te doen met bijvoorbeeld een kopje magere yoghurt: schijn bedriegt.

Lekker laten staan

Zo kan een kom van 245 gram magere yoghurt tot wel 47 gram suiker bevatten, wat gelijk staat aan 12 theelepels. En da’s niet niks. Zeker niet als je het vergelijkt met een geliefd drankje voor in het najaar: warme chocolademelk. Je zou denken dat je behoorlijk zondigt als je dit drinkt en ergens is dat ook wel zo. Maar er zit wel mínder suiker in dan in een bakje magere yoghurt.

In chocolademelk zitten veel eiwitten en calcium. Maar het is eigenlijk niets meer dan melk met cacaopoeder en suiker. We wéten niet eens hoe echte chocolademelk smaakt, want we zoeten het altijd. En in een kopje zitten dan ook 2 theelepels toegevoegde suiker. En dan hebben we ’t nog niet eens over de slagroom die de kop siert. Maar ’t is wél wat minder dan in het ontbijt van velen. Goed om te weten, toch?

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Optimale Gezondheid. Beeld: iStock