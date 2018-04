Dat kan minder: Albert Heijn haalt een héleboel suiker uit de maaltijden

We hebben met z’n allen steeds minder tijd om te koken (want: druk, druk, druk) maar willen tóch dagelijks verse en lekkere maaltijden op tafel zetten. AH speelt daar lekker op in – en nu ook nog eens met een stuk minder suiker.

Wist je dat we anno 2018 nog maar krap een halfuurtje besteden aan ons avondmaal? We doen dat niet per se omdat we niet meer tijd hébben, maar vooral omdat we er niet meer tijd aan wíllen besteden.

Min 30 miljoen suikerklontjes

Daar speelt supermarkt Albert Heijn slim op in. Van consumenten kreeg de grootgrutter terug dat ze graag gezonde en tegelijkertijd makkelijke maaltijden wilden aanschaffen. En dus werden de maaltijden aangepast: meer groenten, minder suiker. Albert Heijn spreekt zelfs over ‘in totaal 30 miljoen suikerklontjes per jaar minder’. Wauw.

Verkrijgbaar

Vanaf vandaag is het nieuwe (en aangepaste) assortiment maaltijden te vinden in de Albert Heijn. De 36 nieuwe salades en soepen zijn vanaf 7 mei verkrijgbaar.

