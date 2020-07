Zóveel suikerklontjes bevat een kant-en-klare saladedressing

Je zou denken dat een salade altijd een gezonde keuze is, maar helaas. Sommige salades bevatten namelijk meer suiker en zout dan je wellicht zou denken en willen. De boosdoener? In de meeste gevallen is dat de de kant-en-klare saladedressing.

Als je bij een bbq vooral veel salade eet, denk je misschien verstandig bezig te zijn. Toch moet je je niet vergissen in de dressing. Veel kant-en-klare dressings zitten namelijk bomvol toegevoegde suikers of bevatten te veel verzadigde vetten, zout of schadelijke hulpstoffen.

Advertentie

Om je een handje te helpen, hebben we op een rijtje gezet welke honing-mosterddressings en yoghurtdressings de meeste suikers bevatten. Zo kun je de volgende keer een verantwoorde keuze maken. Maar eerlijk is eerlijk: zelf een gezonde saladedressing maken is natuurlijk de beste en gezondste optie, zoals déze lekkere dressing van diëtiste Wendy.