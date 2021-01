Okra is een vrucht die vooral wordt gebruikt in de Zuid-Amerikaanse en Indiase keuken. Maar vanaf vandaag wil jij die vrucht ook in jouw gerechten gebruiken. En wel om déze 13 redenen.

Okra is een vrucht, maar wordt vaak een groente genoemd. Dat komt omdat okra, ook wel jambo of gombo, een onrijpe vrucht is en nog vrij licht is van smaak. Je zou de okravrucht kunnen vergelijken met een pittige sperzieboon of aubergine. Daardoor kan hij makkelijk bereid worden als groente. Okra wordt dan ook vaak gebruikt in hartige gerechten.

Voordelen

Okra is geen onderdeel van de Nederlandse keuken en wordt hier dan ook niet vaak gebruikt. Zonde! Want dit kleine, groene vruchtje heeft heel veel in zijn mars. Wij zetten een paar voordelen van deze ‘groente’ voor je op een rijtje.

1. Voedingswaarde

Okra is hartstikke rijk aan voedingsstoffen. Vooral als het rauw wordt gegeten. Zo zitten er veel mineralen, vezels en vitaminen in deze vrucht. Het is vooral rijk aan vitamine B, C en K.