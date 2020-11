Déze supersnelle kokosmakronen maak je met slechts 2 ingrediënten

Heb je zin in een lekkere snack, maar niet om uitgebreid boodschappen te doen en de hele middag in de keuken te staan? Stop met zoeken en ga voor deze supersnelle kokosmakronen. Je hebt er maar twee ingrediënten voor nodig.

En ze staan binnen een kwartiertje op tafel.

Supersnelle kokosmakronen

Soms wil je gewoon even snel snacken. Of misschien verwacht je last-minute visite en heb je nog gauw iets nodig voor bij de koffie. Wat het ook is, dit recept is perfect voor de haastige kok of iedereen die niet echt een keukenprinses is. Deze supersnelle kokosmakronen zijn zo gemaakt en kunnen haast niet mislukken. En het zou zomaar kunnen dat je de ingrediënten al ergens in de kast hebt liggen.

Het recept

De bereidingswijze is simpel. Meng 500 gram kokosrasp met één blikje gecondenseerde melk. Roer dit door elkaar tot je een smeuïg mengsel heb. Maak balletjes van dit beslag en leg deze op een bakplaat met bakpapier. Zet de balletjes vervolgens in een oven van 180 graden en laat ze daar zo’n 10 tot 12 minuten bakken. Haal ze uit de oven, leg ze op een schaaltje, en je kunt aan tafel.