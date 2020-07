We eten sushi helemaal verkeerd: vrouw laat slimme lifehack zien

Ben jij een echte sushi-liefhebber? Dan zul je vast niet geloven dat je al je hele leven sushi ‘verkeerd’ eet. Misschien is dat ook helemaal niet zo, maar het kan wél makkelijker. Dat laat een Australische vrouw in een TikTok-video zien.

Ga jij je sushi voortaan ook zo eten?

Sojasaus

Het komt je vast wel bekend voor: het sushi eten is heerlijk, maar het is wel altijd een gedoe met de soja saus. Je krijgt er niet genoeg van op de sushi, of juist te veel waardoor het er vanaf druipt. En dat zorgt er natuurlijk net weer voor een vlek op de tafel (of erger: je kleding) wanneer je de sushi naar je mond brengt. Het kan anders, blijkt uit deze video.