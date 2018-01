Voortaan eten we allemaal sushi bij het ontbijt en dít is waarom

Als we de nieuwste hype mogen geloven dat eten we binnenkort allemaal rauwe vis en zeewier bij het ochtendgloren.

Want wat wil nu het geval? De ‘croissushi’ is bedacht én zal helemaal hip worden in 2018. Een mix tussen de Franse en de Japanse keuken, ja.

Goede combinatie

Het is, je verwacht het niet, een croissant met sushi erin. Dus zeg maar dag tegen je brave bakje kwark met fruit – hippe mensen eten croissants met zalm, gember, sesamsaadjes en sojasaus. Sommigen noemen het ‘het beste van twee werelden’, anderen vinden het ongelooflijk en vragen zich af hoe iemand dit naar binnen krijgt in de ochtend.

Een hit

Bakkerijketen Mr. Holmes Bakehouse heeft het bedacht en inmiddels is de maaltijd razend populair. Het wordt nu vooral verkocht in Los Angeles en San Francisco, maar het is ongetwijfeld een kwestie van tijd voordat je het ook in Holland kunt scoren. Of je maakt ‘m gewoon zelf, dat kan natuurlijk óók. Want een California Roll in je croissant stoppen, hoe moeilijk kan het zijn?

Lijkt het jou wat?

Bron: HLN. Beeld: iStock