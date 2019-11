Handig! Zó krijg je heel makkelijk taaie chips weer lekker knapperig

Wanneer je chips té lang bewaart, kunnen ze al gauw taai worden. Zonde! Gelukkig kun je die taaie chipjes heel makkelijk weer knapperig krijgen.

Zo’n grote zak chips krijgen we meestal niet helemaal op. Maar het komt regelmatig voor dat als je enkele dagen later nog een klein schaaltje wilt pakken, de zak niet goed dicht blijkt te zitten. Het resultaat? Taaie chips.

Voorverwarmen

Wacht dan nog even met weggooien, want die taaie chipjes kun je in een handomdraai weer knapperig maken. Het enige dat je daarvoor nodig hebt is een airfryer.

Verbranden

Verwarm de airfrayer voor op 150 graden Celsius. Zet ‘m niet te warm, want dan kan de smaak van de chips veranderen. Als de airfryer op temperatuur is, kun je de chips in een mandje doen en afdekken met een antispatdeksel. Gebruik je deze deksel niet? Dan is de kans groot dat de chips door de plan ‘vliegen’ en verbranden aan het rooster.

Afkoelen

Laat de chips ongeveer 2 minuten in de airfryer zitten. Laat de chips daarna goed afkoelen, want als de chipjes koud zijn kun je pas proeven of ze weer krokant zijn.

Bron: Eetnieuws. Beeld: iStock