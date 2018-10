Déze Halloween-taart gaat het internet over (en kun je zelf ook maken)

Woensdag 31 oktober is het Halloween. Hoe leuk is het om dan een heerlijke, ‘bloederige’ taart te maken? Déze geweldige taart gaat het hele internet over en guess what: je kunt ‘m heel makkelijk zelf maken.

De red velvet cake is hélemaal hot op dit moment en daarom gaat de taart rondom Halloween heel internet over. Tijdens Halloween kan het niet spannend, eng en bloederig genoeg zijn en wil de red velvet cake nu nét rood van kleur zijn. En doordat je aan het eind nog een witte glazuurlaag over de taart doet, kun je extra goed uitpakken met een bloederig rood sausje.

Bloederige taart

Ook op Pinterest zie je het ene na het andere exemplaar voorbijkomen. En weet je wat het leuke is aan deze trend? Je kunt zo’n bloederige taart heel makkelijk zelf maken. Als je het jezelf écht makkelijk wilt maken, kun je natuurlijk een kant-en-klaar-pak in de supermarkt kopen. Maar voor degene die houden van een kleine uitdaging, hierbij het recept:

Wat heb je nodig?

– 250 gram boter (op kamertemperatuur)

– 600 gram rietsuiker

– 6 eieren

– 2 eetlepels rode voedingskleurstof

– 3 eetlepels cacaopoeder

– 375 gram witte bloem

– 250 ml melk

– 1 theelepel vanille- extract

– 1/2 theelepel zout

– 1 theelepel baksoda

– 1 eetlepel azijn

Voor de glazuurlaag:

– 2 plakjes (200 gram) roomkaas

– 350 gram witte chocola

– 250 gram boter, op kamertemperatuur

Bereiding:

Klop in een grote kom de 250 gram boter met suiker romig. Voeg daarna de eieren één voor één toe en klop het geheel goed. Meng de rode kleurstof met het cacaopoeder en voeg dit toe aan het mengsel. Voeg ook de bloem en de melk toe gevolgd door de vanille en het zout. Meng de baksoda met het azijn en roer het voorzichtig door het beslag. Pas wel op dat je ook weer niet te veel mengt. Verdeel daarna het cakebeslag over de 3 bakvormen (of 1 grote bakvorm) en bak het de gedurende 25 minuten in de voorverwarmde oven. Laat de cake daarna afkoelen.

Wit glazuur

Voor het glazuur van witte chocola en roomkaas smelt je de witte chocola. Laat de gesmolten chocolade daarna lauw worden. In een grote kom klop je de roomkaas luchtig. Klop geleidelijk de gesmolten chocola en zachte boter door de roomkaas tot het geheel de structuur van slagroom heeft.

Driedelig

Als je één grote cake hebt, snij hem dan horizontaal in drieën (gebruik hiervoor eventueel een flosdraad). Leg op de onderste cake een dunne laag glazuur. Pak de tweede cake en leg die er precies bovenop. Smeer hier ook een laagje glazuur op en leg de bovenste cakelaag op de andere twee. Hierna kun je de gehele taart glaceren. Et voìla, je hebt een perfecte red velvet cake gemaakt. Maar… hij is nu nog niet Halloween-proof genoeg.

Rood sausje

Door wat poedersuiker en water te mengen, krijg je een dun sausje. Doe hier wat rode voedingskleurstof bij en je kunt de taart bloederig gaan versieren. Als er geen kinderen in de buurt zijn, kun je voor de finishing touch nog een heftig mes in de taart zetten voor nog een bloederiger tafereel.

Bron: Pinterest. Beeld: Pinterest & iStock