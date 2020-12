Taart aansnijden met een wijnglas: dit is waarom iedereen dat ineens doet

Een taart aansnijden met een mes en vervolgens de punten verdelen over schoteltjes. Klinkt heel logisch, maar anno 2020 is het ineens bon ton om taart te verdelen met een wijnglas.

Taart verdelen met wijnglas

De trend ontstond op het sociale medium Tiktok. In een video is te zien dat een vrouw kaarsen op de taart uitblaast en vervolgens geen mes pakt om de taart aan te snijden, maar dat haar gasten een wijnglas pakken. De video is al zo’n 2 miljoen keer bekeken.